متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق توتنهام اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة "الكاراباو".

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.

خط الدفاع: جراي، دانسو، بن دافيز، دجد سبينس.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، يفيس بيسوما، باب سار.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، سون، ريتشارليسون.

أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: تسديدة من محمد صلاح ولكنها تصطدم بدفاع توتنهام.

الدقيقة 16: خطأ لصالح ريتشارلسون لاعب توتنهام في منتصف الملعب.

الدقيقة 28: سيطرة من لاعبي ليفربول على الكرة ولكن دن خطورة.

الدقيقة 34: كودي جاكبو يحرز الهدف الأول لليفربول في اللقاء، بعد تمريرة من محمد صلاح.