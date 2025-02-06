5 أمنيات يحلم بها رونالدو بعد عامه الـ40

كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاده الـ40، والذي يحلم فيه بتحقيق بعض الأمنيات التي يطمح لتحقيقها في مسيرته المستقبلية.

فبرغم جميع الإنجازات التي حققها، لا يزال لدى "الدون" العديد من الطموحات والأمنيات التي يسعى لتحقيقها، نلقي الضوء على خمس أمنيات يحلم بها رونالدو.

5 أمنيات تراود رونالدو في عيد ميلاده

- حلم التتويج ببطولة كأس العالم، فبرغم كل الانجازات التي حطمها الدون، إلا أنه فشل في حصد بطولة كأس العالم وهو إنجاز لم يغب عن غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

ولا يبدو أن رونالدو سيكون قد اعتزل في صيف 2026 حين يحل موعد كأس العالم المقبلة في أمريكا والمكسيك وكندا.

- حلم الوصول إلي 1000 هدف، فـ حتى كتابة هذه السطور سجل رونالدو 923 هدفًا خلال مسيرته الكروية، معززا بذلك مكانته كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

- خوض أول مباراة رسمية له مع ابنه جونيور، وهو ما أكده في أكثر من لقاء سابق، أنه لن يعتزل كرة القدم حتى يحقق أمنية ابنه بخوض مباراة رسمية معًا في فريق واحد.

- رونالدو سيكون راغباً في زيادة عدد أهدافه بكأس العالم خاصة وأنه وصل الآن إلى 8 أهداف فقط في الوقت الذي بلغت عدد أهداف ميسي بالمونديال 13.

كما يبتعد رونالدو بفارق هدف عن مواطنه الأسطورة الراحل أوزيبيو أفضل هداف برتغالي بتاريخ المونديال.

- التتويج بأي بطولة رسمية مع فريقه النصر، فشل رونالدو على مدار عامي 2023 و2024 في التتويج بأي لقب محلي أو قاري أو دولي بشكل رسمي مع فريقه الحالي النصر السعودي ومن ثم فهناك هدف مهم له يتمثل في التتويج بأي بطولة رفقة "العالمي" بالتزامن مع بلوغه 40 عاماً.