محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة توتنهام بنصف نهائي كأس الرابطة

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد توتنهام، والتي تجمع بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات اياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كأس كاراباو".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول وتوتنهام، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة ‏beIN Sports HD 1

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.

بدلاء ليفربول اليوم أمام توتنهام في كأس كاراباو

جاروس، واتارو اندو، لويس دياز، ماك أليستر، كييزا، هارفي إليوت، جوتا، كوستاس تسيميكاس، كوانساه.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز توتنهام بهدف نظيف، ليكون صلاح ورفاقه في مهمة تحقيق الفوز بفارق هدفين لحسم التأهل للمباراة النهائية ومواصلة رحلة الحفاظ على اللقب.