أندية إسبانيا تنقلب على ريال مدريد وتطالب بمعاقبته.. ما القصة ؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تزايدت حدة الأزمة بين نادي ريال مدريد والجهات المنظمة لكرة القدم في إسبانيا على خلفية البيان الأخير الذي أصدره النادي، والذي انتقد فيه التحكيم، مما أثار غضب العديد من الأندية الإسبانية، إلى جانب رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم، للمطالبة بفرض عقوبات على النادي بسبب تصرفاته الأخيرة.

تفاصيل اجتماع الأندية والاتحاد الإسباني

عُقد اجتماع في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، بحضور ممثلين عن أندية الدرجتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى رئيس رابطة "لاليجا" خافيير تيباس، ورئيس لجنة الحكام ميدينا كانتاليخو.

وكان ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي رفض الحضور، مما زاد من التوتر بينه وبين الأطراف الأخرى.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ريليفو"، فقد شهد الاجتماع اتفاقًا واسعًا على ضرورة فرض عقوبات تأديبية ضد الريال بسبب مواقفه الأخيرة تجاه التحكيم.

وأكدت الشبكة أن جميع الحاضرين لم يعترضوا على فكرة معاقبة النادي، ما يعكس عمق الغضب تجاه تصرفات إدارة فلورنتينو بيريز.

كما وجه الاجتماع انتقادات لاذعة للجنة الحكام، حيث اعتبر بعض الحاضرين أنها لم تكن قوية في الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات التي وجهها ريال مدريد، خاصة بعد المباراة التي جمعته مع فريق إسبانيول، والتي شهدت احتجاجات قوية من النادي المدريدي على القرارات التحكيمية.

وتعتبر الأندية أن الحملة التي يشنها ريال مدريد ضد الحكام تهدف إلى ممارسة الضغط عليهم، وهو ما ترفضه الاتحادات والأندية المشاركة في المسابقات المحلية، مما يزيد من احتمالية اتخاذ خطوات تصعيدية ضد النادي في المستقبل.