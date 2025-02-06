مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

2 1
19:00

بتروجيت

كأس ملك أسبانيا

ريال سوسيداد

2 0
20:30

أوساسونا

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:30

برشلونة

كأس كاراباو

ليفربول

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"بديل بن شرقي".. الريان القطري يعلن التعاقد مع لاعب اتحاد جدة السابق

08:41 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي بمران الأهلي
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 9 صورة
    بن شرقي في مران الأهلي
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 9 صورة
    بن شرقي بتيشرت الأهلي
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 9 صورة
    فريق الريان القطري
  • عرض 9 صورة
    لقطات من تقديم تريزيجيه لاعبا للريان القطري (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق الريان القطري، التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب البرازيلي رومارينهو، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن فريق نيوم السعودي.

وشارك رومارينهو مع فريق نيوم السعودي خلال الموسم الحالي، قبل رحيله عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في 18 مباراة، ساهم خلالهم في 15 هدف، بواقع تسجيل 10 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وسبق لرومارينهو التواجد ضمن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، خلال الفترة من أغسطس 2018 حتى يونيو 2024.

وجاء تعاقد الريان مع اللاعب البرازيلي، لتعويض رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي، الذي انضم إلى صفوف النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية.

ويذكر أن نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، يشارك ضمن صفوف فريق الريان القطري، معارًا من فريق طرابزون سبور التركي، حتى نهاية الموسم.

أقرأ أيضًا:

وكيله لمصراوي.. الأهلي فاوض ميكالي ورفض لهذا السبب

"بخصوص الزمالك".. بيان رسمي من رئيس الوكرة القطري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أشرف بن شرقي الريان القطري رومارينهو فريق الريان القطري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أندية إسبانيا تنقلب على ريال مدريد وتطالب بمعاقبته.. ما القصة ؟

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة