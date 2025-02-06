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كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق الريان القطري، التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب البرازيلي رومارينهو، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن فريق نيوم السعودي.

وشارك رومارينهو مع فريق نيوم السعودي خلال الموسم الحالي، قبل رحيله عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في 18 مباراة، ساهم خلالهم في 15 هدف، بواقع تسجيل 10 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وسبق لرومارينهو التواجد ضمن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، خلال الفترة من أغسطس 2018 حتى يونيو 2024.

وجاء تعاقد الريان مع اللاعب البرازيلي، لتعويض رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي، الذي انضم إلى صفوف النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية.

ويذكر أن نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، يشارك ضمن صفوف فريق الريان القطري، معارًا من فريق طرابزون سبور التركي، حتى نهاية الموسم.

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