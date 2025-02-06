كنت رفيق حياة.. رونالدو يُودع مارسيلو برسالة مؤثرة بعد اعتزاله

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كتب- محمد عبدالهادي:

وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، رسالة خاصة إلى زميله السابق مارسيلو، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم اليوم الخميس، منهياً مسيرة حافلة بالإنجازات.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مجموعة من الصور التي تجمعه بمارسيلو خلال فترة تواجدهما في ريال مدريد، وكتب:

"أخي، يا لها من مسيرة مذهلة! لقد تقاسمنا العديد من اللحظات، خضنا سنوات مليئة بالانتصارات والألقاب والذكريات التي لا تُنسى، كنت أكثر من مجرد زميل في الفريق، بل كنت رفيقاً في الحياة، أشكرك على كل شيء، وأتمنى لك النجاح في المرحلة المقبلة."

مارسيلو يعلن اعتزاله: "رحلة لا تُنسى مع ريال مدريد"

وفي رسالة وداعية مؤثرة، أعلن مارسيلو، أحد أبرز الأظهرة اليسرى في تاريخ كرة القدم، اعتزاله اللعب نهائيًا عن عمر 36 عامًا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

تحدّث النجم البرازيلي عن انتقاله إلى ريال مدريد في سن 18 عامًا، قائلاً:

"عندما كنت في هذا العمر، طرق ريال مدريد بابي، وانتقلت إلى هناك. الآن، يمكنني القول بفخر إنني مشجع مدريدي حقيقي. مدريد غيّرت حياتي بالكامل، فقد أسست فيها عائلتي مع زوجتي."

إنجازات تاريخية ومسيرة ذهبية

خلال 16 موسمًا مع الميرنغي، استطاع مارسيلو أن يسطر اسمه بأحرف من ذهب، حيث توّج بـ 25 لقبًا، من بينها 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، وكان أحد قادة الفريق.

وعن رحلته مع ريال مدريد، قال:

"عشت لحظات لا تُصدق في سانتياجو برنابيو، يا لها من رحلة! ريال مدريد نادٍ استثنائي، ولا يوجد شعور يضاهي الانتماء إليه."

كما عبّر عن فخره بتمثيل منتخب البرازيل، مشيرًا إلى أنه سيظل يتذكر دائمًا فوزه بـ ميداليتين أولمبيتين وكأس القارات.

العودة إلى فلومينينسي وختام الرحلة

بعد سنوات طويلة في أوروبا، عاد مارسيلو إلى ناديه الأم فلومينينسي، حيث قاد الفريق لتحقيق 3 ألقاب، أبرزها كأس كوبا ليبرتادوريس.

وختم حديثه قائلاً:

"لقد كانت تجربة رائعة، لكن رحلتي في الملاعب وصلت إلى نهايتها. رغم ذلك، لا يزال لدي الكثير لأقدمه لعالم كرة القدم. شكرًا لكم جميعًا."

بهذا الإعلان، يطوي مارسيلو صفحة من المجد والتاريخ، تاركًا وراءه إرثًا عظيمًا في عالم كرة القدم، وذكريات لا تُنسى لجماهير ريال مدريد ومحبي اللعبة.