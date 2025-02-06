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بعد اعتزاله كرة القدم.. أرقام وبطولات مارسيلو

03:22 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو مع نجله بقميص ريال مدريد (2)
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (2)
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو مع عائلته (3)
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو بقميص فلومينينسي (2)
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو مع عائلته (2)
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (5)
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو مع عائلته (1)
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو بقميص فلومينينسي (3)
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (9)
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو بقميص فلومينينسي (1)
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (2)
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (8)
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (7)
  • عرض 16 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (6)
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    مارسيلو بقميص ريال مدريد (1)
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كتبت-هند عواد:

أعلن البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر السابق لريال مدريد وفلومينينسي، اعتزاله كرة القدم نهائيا، وذلك بعد رحلة بدأت قبل 20 عاما وبالتحديد في يناير 2005.

وبدأ مارسيلو لعب كرة القدم في صفوف نادي فلومينينسي تحت 17 عاما، وفي يناير 2005 تم تصعيده إلى الفريق الأول وبعد عامين فقط، انتقل إلى ريال مدريد الإسباني، واستمر معه حتى سبتمبر 2022، عندما انتقل إلى أوليمبياكوس بيرايوس وبعد عام عاد إلى فريقه الأول.

أرقام في مسيرة مارسيلو

لعب مارسيلو 663 مباراة طوال مسيرته مع مختلف الأندية (546 مباراة مع ريال مدريد)، سجل خلالها 52 هدفا وصنع 106 آخرين.

ومع ريال مدريد، لعب مارسيلو 546 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 103 آخرين، ويعد مارسيلو الأكثر تحقيقا للألقاب مع الفريق.

عدد ألقاب مارسيلو

حقق مارسيلو 28 بطولة طوال مسيرته مع مختلف الأندية، وجاءت بطولاته كالآتي:

الدوري الإسباني – 6 مرات مع ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا – 5 مرات مع ريال مدريد

السوبر الأوروبي – 3 مرات مع ريال مدريد

كأس العالم للأندية – 4 مرات مع ريال مدريد

كأس إسبانيا – مرتين مع ريال مدريد

كأس السوبر الإسباني – 5 مرات مع ريال مدريد

كأس ليبرتادوريس– مرة وحيدة مع فلومينينسي

كأس ريكويا سود أمريكانا– مرة وحيدة مع فلومينينسي

كأس القارات – مرة وحيدة مع منتخب البرازيل

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