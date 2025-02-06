أرني سلوت: محمد صلاح لم يجدد بعد.. علينا أن نكون على أتم الاستعداد

كتبت-هند عواد:

كشف الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، حقيقة تجديد تعاقد ثنائي الفريق محمد صلاح وفان دايك، إذ ينتهي تعاقدهما بنهاية الموسم الحالي.

وقال أرني سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة توتنهام: "شائعات تجديد عقد محمد صلاح وفان دايك؟ ربما لدينا بعض المواقف التعاقدية التي لا نعرف عنها شيئا، ولكن الثلاثي صلاح وأرنولد وفان دايك لم يجدد عقده حتى الآن، ونحن ندرك حقيقة أن علينا أن نكون على أتم الاستعداد للأشياء التي يمكن أن تحدث".

وأضاف: "لدينا العديد من الأشخاص ذوي الجودة العالية في هذا النادي الذين ينظرون إلى المدى الأبعد، واللاعبون الذين لا يلعبون دورا كبيرا في الوقت الحالي سيكونون قادرين على ذلك لعام آخر، علينا الاستعداد لسوق الانتقالات الصيفية".

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