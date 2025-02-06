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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي نهضة الزمامرة المغربي، رحيل لاعبه صلاح الدين مصدق، بشكل رسمي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نهضة الزمامرة المغربي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة صلاح الدين مصدق، وكتب: "شكرا لك، بالتوفيق صلاح".

وارتبط اسم صلاح الدين مصدق بالانتقال إلى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، وذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب سينضم إلى النادي لمدة 3 سنوات ونصف.

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