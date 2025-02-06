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"رحلتي تنتهي هنا".. مارسيلو يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة مؤثرة (فيديو)

02:22 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (3)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (4)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (1)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (6)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (7)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (8)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (9)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو بقميص فلومينينسي (1)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو بقميص فلومينينسي (3)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو مع عائلته (1)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (5)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو مع عائلته (3)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو بقميص فلومينينسي (2)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو مع عائلته (2)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو بقميص ريال مدريد (2)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو مع نجله بقميص ريال مدريد (2)
  • عرض 18 صورة
    مارسيلو مع نجله بقميص ريال مدريد (1)
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كتبت-هند عواد:

أعلن البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق، اعتزال كرة القدم نهائيا، بعد رحلة بدأت وانتهت في فلومينينسي، وتخللها فترة ناجحة في ريال مدريد، إذ أنه أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ الميرينجي.

ونشر مارسيلو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لأبرز محطات مسيرته الكروية مع ريال مدريد ومنتخب بلاده، إضافة إلى لقطات مع عائلته.

وقال مارسيلو في مقطع الفيديو: "حبي لكرة القدم يأتي من جدي، لقد أراد مني أن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا وفعل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك عندما كان عمري 18 عامًا، جاء ريال مدريد ليطرق بابي ووصلت إلى هنا، الآن، أستطيع أن أقول بكل فخر أنني "مدريدينو" حقيقي".

وأضاف: "هنا، جنبا إلى جنب مع زوجتي، قمت ببناء عائلة. 16 موسمًا، 25 لقبًا، 5 بطولات دوري، أحد الكابتن.. والعديد من الليالي السحرية في البرنابيو يا لها من رحلة، ريال مدريد نادي فريد من نوعه. كونك مدريدي هو شعور لا يوصف، ألعب لمنتخب بلدي منذ فئات الشباب، لقد كان أيضًا شرفًا كبيرًا في ذاكرتي، سأعتز دائمًا بميداليتين أولمبيتين وكأس القارات".

واختتم مارسيلو: "العودة إلى فلومينينسي تعني إعادة ما قدموه لي في البداية للنادي. ساعدتهم على الفوز بثلاثة ألقاب، بما في ذلك كأس ليبرتادوريس، وترك إرثًا للأجيال الشابة مع ملعب مارسيلو فييرا، رحلتي كلاعب تنتهي هنا، لكن لا يزال لدي الكثير لأقدمه لكرة القدم، شكرا لك على كل شيء".

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