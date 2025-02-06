تقام اليوم الخميس الموافق 6 فبراير الجاري، العديد من المباريات والمواجهات الهامة في مختلف الملاعب العالمية والعربية والمحلية، أبرزها لقاء الأهلى وبتروجيت في الدوري الممتاز، بجانب مباراة صلاح رفقة ليفربول في كأس كاراباو.

ويعرض "مصراوي" فى السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو.. الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 2.

غزل المحلة ضد مودرن سبورت.. الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

الأهلى ضد بتروجيت.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

كأس إسبانيا

ريال سوسيداد ضد أوساسونا.. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC SPORT.

فالنسيا ضد برشلونة.. العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC SPORT.

كأس فرنسا

بورجوا جاليو ضد ريمس.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

كأس كاراباو

ليفربول ضد توتنهام هوتسبر.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

دوري روشن

القادسية ضد الرائد.. الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC SPORT.

الشباب ضد الخليج.. الخامسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC SPORT.

التعاون ضد الاتحاد.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC SPORT.