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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

04:15 ص الخميس 06 فبراير 2025

لاعبي ليفربول 1

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كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف ليفربول نظيره توتنهام اليوم الخميس 6 فبراير، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأنفيلد، معقل الريدز.

وكان توتنهام تمكن من تحقيق الففوز في مباراة الذهاب، على ليفربول بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب فريق توتنهام.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

وتذاع مباراة توتنهام وليفربول، عبر قناة "بي إن سبورت 1"، الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

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