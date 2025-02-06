"فوز الريال وهزيمة أرسنال".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس الأربعاء الموافق 5 يناير الجاري، العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والبطولات في العديد من دول العالم.

وشهدت مباريات أمس الأربعاء، هزيمة فريق أرسنال في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي على يد فريق نيوكاسل يونايتد ، وتوديعه البطولة.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي

نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا أمس

ريال مدريد ضد ليجانيس - (3-2)

نتائج مباريات كأس إيطاليا أمس

اي سي ميلان ضد روما - (3-1)

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال - (2-0)

نتائج مباريات كأس فرنسا أمس

كان ضد ديفس - (5-3)

تولوز ضد جانجون - (0-2)

نادي بريوتشين ضد نيس - (2-1)

ستراسبورج ضد أنجيه - (1-3)