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"فوز الريال وهزيمة أرسنال".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

03:47 ص الخميس 06 فبراير 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس الأربعاء الموافق 5 يناير الجاري، العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والبطولات في العديد من دول العالم.

وشهدت مباريات أمس الأربعاء، هزيمة فريق أرسنال في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي على يد فريق نيوكاسل يونايتد ، وتوديعه البطولة.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي

نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا أمس

ريال مدريد ضد ليجانيس - (3-2)

نتائج مباريات كأس إيطاليا أمس

اي سي ميلان ضد روما - (3-1)

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال - (2-0)

نتائج مباريات كأس فرنسا أمس

كان ضد ديفس - (5-3)

تولوز ضد جانجون - (0-2)

نادي بريوتشين ضد نيس - (2-1)

ستراسبورج ضد أنجيه - (1-3)

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نتائج مباريات أمس كأس ملك إسبانيا كأس الاتحاد الإنجليزي كأس فرنسا
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