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كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده رفقة عائلته (صور)

12:42 ص الخميس 06 فبراير 2025
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    رونالدو وجورجينا في لحظة رومانسية_10
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    رونالدو وجورجينا (1) (1)
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    رونالدو وجورجينا
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    رونالدو وجورجينا
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    رونالدو وجورجينا وأبنائهم
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    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    رونالدو وجورجينا في الجيم (1)
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    رونالدو وجورجينا (1)
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    رونالدو وجورجينا (2)
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    رونالدو وجورجينا
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    كريستيانو رونالدو وجورجينا
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كتب - يوسف محمد:

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، أمس الأربعاء بعيد ميلاده الـ40.

ونشر النجم البرتغالي صورة له رفقة عائلته، خلال الاحتفال بعيد ميلاده، وكتب: "شكرا لكم جميعا على رسائل عيد الميلاد المذهلة، قضيت يومًا رائعًا مع العائلة والأصدقاء، ولم أستطع أن أتمنى أي شيء أفضل".

احتفال النصر بعيد ميلاد رونالدو

وكان لاعبو النصر السعودي، احتفلوا أمس بعيد ميلاد النجم البرتغالي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، من خلال إحضار كعكة خاصة مكونة من عدد المرات التي توج بها النجم البرتغالي بالكرة الذهبية.

ويذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انتقل إلى النصر السعودي، في يناير من عام 2023، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده كريستيانو رونالدو يحتفل رفقة عائلته البرتغالي كريستيانو رونالدو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ40
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