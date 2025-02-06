كتب - محمد عبد السلام:

ودع فريق أرسنال، بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الهزيمة أمام فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.





شاهد أهداف مباراة أرسنال ونيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

وضمن فريق نيوكاسل يونايتد الصعود إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على أرسنال بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وسجل ثنائية نيوكاسل يونايتد في اللقاء كلاً من، جاكوب ميرفي في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله أنتوني جوردون الهدف في الدقيقة 52.