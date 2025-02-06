شاهد أهداف مباراة أرسنال ونيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي
كتب - محمد عبد السلام:
ودع فريق أرسنال، بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الهزيمة أمام فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
شاهد أهداف مباراة أرسنال ونيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي
⚽️ هدف!
نيوكاسل 1-0 آرسنال | جاكوب ميرفي يفتتح التسجيل لصالح نيوكاسل#كأس_الرابطة_الإنجليزية#CarabaoCup pic.twitter.com/VmVCmn9ITO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 5, 2025
وضمن فريق نيوكاسل يونايتد الصعود إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على أرسنال بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.
وسجل ثنائية نيوكاسل يونايتد في اللقاء كلاً من، جاكوب ميرفي في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله أنتوني جوردون الهدف في الدقيقة 52.
⚽️🔥 أنتوني غوردون في المكان المناسب يُعزز من تقدم نيوكاسل
✍️💬 برأيك، من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ؟#كأس_الرابطة_الإنجليزية#CarabaoCup pic.twitter.com/ubqTVGvbVU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 5, 2025
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