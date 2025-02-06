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"رقمان قياسيان لصلاح".. 13 إحصائية قبل مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو

07:26 ص الخميس 06 فبراير 2025
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    ليفربول وتوتنهام بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا
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    ليفربول وتوتنهام
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كتبت-هند عواد:

يستعد ليفربول لمواجهة توتنهام في العاشرة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس كاراباو، ويسعى الريدز لقلب الهزيمة بهدف نظيف، التي تعرض لها في مباراة الذهاب.

وذكرت شبكة "أوبتا" 13 إحصائية خاصة بمباراة اليوم وهي:

- وصل ليفربول إلى المباراة النهائية في اثنتين من آخر ثلاث مناسبات خسر فيها مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة، وكان ذلك أمام كريستال بالاس في 2000-2001 وأمام شيفيلد يونايتد في 2002-2003.

- تعتبر هذه المرة الـ20 التي يتأهل فيها ليفربول إلى نصف نهائي كأس الرابطة، ولم يخسروا من قبل سوى مباراتي نصف النهائي (أمام ساوثهامبتون في 2016-2017).

- منذ الهزيمة السابقة بمباراتي الذهاب والإياب أمام ساوثهامبتون، نجح ليفربول في التقدم من آخر ست مباريات نصف نهائية في مسابقات الكأس.

- لم يخسر ليفربول في آخر تسع مباريات خاضها على أرضه في كأس الرابطة (أربعة انتصارات وخمسة تعادلات)، إذ فاز في آخر أربع مباريات متتالية بنتيجة إجمالية 15-4.

- خسر الريدز مباراة واحدة فقط من آخر 27 مباراة على أرضهم ضد توتنهام (فاز 19 وتعادل 7)، ولم يخسر في 14 مباراة (فاز 10 وتعادل 4) منذ خسارته 2-0 في مايو 2011.

- لم يخسر فريق أرني سلوت في آخر 15 مباراة خاضها على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات (فاز في 13 وتعادل في اثنتين) منذ خسارته أمام نوتنجهام فورست في سبتمبر، وسجل الريدز هدفين على الأقل في كل من تلك المباريات الـ15 على أرضه، وكانت آخر مرة حقق فيها الفريق سلسلة أطول بين فبراير ونوفمبر 2019 (17).

- سجل كودي جاكبو أربعة أهداف في كأس كاراباو هذا الموسم، وكان روبي فاولر (ستة في 2000-2001) هو آخر لاعب يسجل المزيد للنادي في موسم واحد.

- سجل اللاعب كودي جاكبو في كل من مبارياته الست الأخيرة مع ليفربول على ملعب أنفيلد، وكان صلاح (تسعة أهداف في عام 2023) هو آخر لاعب يتمتع بسلسلة أطول من الأهداف على أرض الريدز.

- سجل ديوجو جوتا خمسة أهداف في آخر خمس مباريات له في كأس كاراباو.

- بعد فوزه 1-0 في مباراة الذهاب، سيسعى توتنهام إلى الفوز بمباراتين متتاليتين ضد ليفربول في جميع المسابقات لأول مرة منذ سلسلة من ثلاثة انتصارات من نوفمبر 2010 إلى سبتمبر 2011.

- نجح الريدز في التقدم من اثنتين من آخر ثلاث مباريات في كأس الرابطة ضد توتنهام (كان آخرها في موسم 2016-2017 في الدور الرابع).

أرقام محمد صلاح ضد توتنهام

- ساهم محمد صلاح في 16 هدفًا في 17 مباراة خاضها مع ليفربول ضد توتنهام في جميع المسابقات (12 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة)، وسجل أكثر من هذه الأهداف مع الريدز ضد مانشستر يونايتد (16) ووست هام يونايتد (13).

- شارك محمد صلاح في 19 هدفًا في 16 مباراة على ملعب أنفيلد هذا الموسم (11 هدفًا و8 تمريرات حاسمة)، وفشل في التسجيل أو تقديم تمريرة حاسمة في مباراتين فقط من تلك المباريات.

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