تشكيل آرسنال لمواجهة نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية اليوم.

وجاء تشكيل فريق أرسنال للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - جابريال - سكيلي.

خط الوسط: أوديجارد - بارتي - رايس.

خط الهجوم: مارتينلي - هافيرتز - تروسارد.