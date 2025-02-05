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تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليجانيس في كأس ملك إسبانيا

09:50 م الأربعاء 05 فبراير 2025

جماهير ريال مدريد

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كتب - محمد عبد السلام:

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليجانيس، في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ويشهد تشكيل ريال مدريد للقاء، الكثير من التغيرات في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق الملكي.

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فالفيردي - أسينسيو - رامون - ميندي.

خط الوسط: تشواميني - مودريتش - دياز.

خط الهجوم: رودريجو - جولر - أندريك.

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