كتب - يوسف محمد:

عاد النجم المصري محمد عبد المنعم، للتشكيل الأساسي مع فريق نيس الفرنسي، خلال مباراة ستاد بريوشان، في بطولة كأس فرنسا في الموسم الحالي 2024-2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس فرنسا.

وجاء تشكيل فريق نيس للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مكسيم دوبي.

خط الدفاع: أنطوان ماندي، محمد عبد المونيم ومومبيتو.

خط الوسط: جوناثان كلاوس، سانتاماريا، علي عبد وتوم لوسيت.

الخط الهجومي: ديوب، جيتان لابورد ومحمد علي تشو.

وكان محمد عبد المنعم غاب عن المباراة الماضية، أمام فريق تولوز في الجولة ال 20 ببطولة الدوري الفرنسي.

ويذكر أن فريق نيس، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب فريق باستيا بهدف دون مقابل، في دور ال 32 بالبطولة.

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