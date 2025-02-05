مدافع توتنهام يتحدى محمد صلاح قبل المواجهة المرتقبة.. ما القصة؟

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كتب- محمد عبدالهادي:

رفع المدافع الإنجليزي دجيد سبينس لاعب فريق توتنهام، راية التحدي تجاه الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول وتوتنهام غدًا الخميس، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية،

ماذا قال مدافع توتنهام عن محمد صلاح؟

صرح دجيد سبينس الظهير الأيسر لفريق توتنهام أن مباراة الغد سيركز فيها بشكل كبير علي محمد صلاح، مؤكدًا أنه لاعب رائع ولكنه قادر على إيقاف خطورته.

وقال سبينس: " يمكنني إيقاف خطورة أي لاعب، رغم أن صلاح يمر بفترة رائعه وهو لاعب مميز للغاية، ولكني أثق في قدرتي على إيقافه هو وأي لاعب آخر".

وتابع تصريحاته في المؤتمر الصحفي للمباراة: " الأمر مرتبط على إبطال مفعول نقاط قوته، وإيقافه عن تقديم أفضل شيء عنده".

وأكمل: " علينا التحلي بالثقة والاستعداد جيدًا، لإنها ستكون مباراة قوية، ونأمل في تخطيها والوصول للمباراة النهائية".

نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وتوتنهام

جدير بالذكر أن مباراة الليفر وتوتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، قد انتهت بخسارة ليفربول بهدف نظيف، ليكون محمد صلاح ورفاقه على موعد بمهمة صعبة على ملعب "الأنفيلد" مساء الخميس.