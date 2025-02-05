"حبس وغرامة مالية".. محكمة فرنسية تصدر حكمًا ضد نجم برشلونة السابق

كتب - يوسف محمد:

أصدرت محكمة فرنسية، حكمًا ضد النجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق، بسبب قيادة سيارته تحت تأثير الكحول.

وقررت المحكمة، الحكم بالسجن ضد اللاعب لمدة 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 9 آلاف يورو مع سحب رخصة القيادة الخاصة به ومنعه من قيادة أي سيارة لمدة عامين في مدينة موناكو.

ولم يتواجد النجم الهولندي، في جلسة النطق بالحكم الخاصة بهذه القضية، بل ولم يحضر محامي للترافع بالنيابة عنه في القضية.

وتعود أزمة النجم الهولندي، إلى 6 أغسطس 2024، خلال قيادته سيارته وهو في حالة سكر في شوارع موناكو.

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