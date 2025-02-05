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"حبس وغرامة مالية".. محكمة فرنسية تصدر حكمًا ضد نجم برشلونة السابق

08:14 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    هدف ممفيس ديباي
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    ممفيس ديباي
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    ممفيس ديباي
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    مهاجم ليون ممفيس ديباي يحتفل بالتسجيل في مرمى تولوز في 12 اذار/مارس 2017
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    الهولندي ممفيس ديباي يحتفل باحد اهدافه في لوكسمبورغ في 13 ت2/نوفمبر 2016
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    لاعب مانشستر يونايتد ممفيس ديباي يحتفل بعد التسجيل في مرمى واتفورد
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    ممفيس ديباي
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    الهولندي ممفيس ديباي جناح مانشستر يونايتد خلال التحمية قبل المباراة امام بروج البلجيكي، في مانشستر الثلاثاء 18 آب/اغسطس 2015
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كتب - يوسف محمد:

أصدرت محكمة فرنسية، حكمًا ضد النجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق، بسبب قيادة سيارته تحت تأثير الكحول.

وقررت المحكمة، الحكم بالسجن ضد اللاعب لمدة 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 9 آلاف يورو مع سحب رخصة القيادة الخاصة به ومنعه من قيادة أي سيارة لمدة عامين في مدينة موناكو.

ولم يتواجد النجم الهولندي، في جلسة النطق بالحكم الخاصة بهذه القضية، بل ولم يحضر محامي للترافع بالنيابة عنه في القضية.

وتعود أزمة النجم الهولندي، إلى 6 أغسطس 2024، خلال قيادته سيارته وهو في حالة سكر في شوارع موناكو.

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قيادة سيارة تحت تأثير الكحول ممفيس ديباي مانشستر يونايتد برشلونة مدينة موناكو الحكم ضد ممفيس ديباي
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