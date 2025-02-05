"الثانية له هذا الشهر".. مبابي يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإسباني

كتب - نهى خورشيد:

توج النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الإسباني.

ونجح مبابي في التفوق على زملائه في الملكي وهم بيلينجهام، فينيسيوس، رودريجو وفالفيردي، وذلك بعد تألقه وتسجيله 8 أهداف مع الريال من 9 مباريات في مختلف المسابقات.

وتعتبر جائزة لاعب الشهر هي الثانية للنجم الفرنسي هذا الشهر، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر يناير.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليجانيس اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.