مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو ليجانيس

- -
22:00

ريال مدريد

كأس فرنسا

ستاد بريوشان

- -
21:45

نيس

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

3 1
15:00

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الطيران

2 2
15:00

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

8 0
15:00

المصري

جميع المباريات

إعلان

"الثانية له هذا الشهر".. مبابي يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإسباني

08:01 م الأربعاء 05 فبراير 2025

كيليان مبابي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

توج النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الإسباني.

ونجح مبابي في التفوق على زملائه في الملكي وهم بيلينجهام، فينيسيوس، رودريجو وفالفيردي، وذلك بعد تألقه وتسجيله 8 أهداف مع الريال من 9 مباريات في مختلف المسابقات.

وتعتبر جائزة لاعب الشهر هي الثانية للنجم الفرنسي هذا الشهر، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر يناير.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليجانيس اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيليان مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني جائزة لاعب الشهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة