رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ40.. أبرز بطولاته ومحطاته الذهبية

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كتب- محمد عبدالهادي:

يحتفل العالم اليوم بعيد ميلاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، والذي صنع مسيرة أسطورية مليئة بالألقاب والإنجازات الفردية والجماعية، منذ بداياته المتواضعة في ماديرا حتى تحوله إلى أيقونة عالمية.

بدأ رونالدو اليوم الأربعاء 5 يناير، عامه الـ 40، ليكتب فصلا جديدا في مسيرته الذهبية التي نوثقها في السطور التالية.

بداية رونالدو مع سبورتينج لشبونة (2002-2003)

بدأ رونالدو مسيرته الاحترافية مع سبورتينج لشبونة، حيث لفت أنظار مانشستر يونايتد خلال مباراة ودية، مما أدى إلى انتقاله للنادي الإنجليزي في عام 2003.

ما هي ألقاب رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

خلال فترة تواجده مع مانشستر يونايتد من (2003-2009) ، حقق رونالدو:

الدوري الإنجليزي الممتاز: 3 مرات (2006–07، 2007–08، 2008–09).

كأس الاتحاد الإنجليزي: مرة واحدة (2003–04).

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة: مرتين (2005–06، 2008–09).

درع الاتحاد الإنجليزي: مرة واحدة (2007).

دوري أبطال أوروبا: مرة واحدة (2007–08).

كأس العالم للأندية: مرة واحدة (2008).

كما فاز بأول كرة ذهبية له عام 2008.

العصر الذهبي لرونالدو مع ريال مدريد (2009-2018)

في ريال مدريد، عزز رونالدو مكانته كأحد أعظم اللاعبين في التاريخ حيث حقق:

دوري أبطال أوروبا: 4 مرات (2013–14، 2015–16، 2016–17، 2017–18).

الدوري الإسباني: مرتين (2011–12، 2016–17).

كأس ملك إسبانيا: مرتين (2010–11، 2013–14).

كأس السوبر الإسباني: مرتين (2012، 2017).

كأس السوبر الأوروبي: 3 مرات (2014، 2016، 2017).

كأس العالم للأندية: 3 مرات (2014، 2016، 2017).

كما حصل على الكرة الذهبية 4 مرات إضافية خلال هذه الفترة (2013، 2014، 2016، 2017).

تجربة رونالدو مع يوفنتوس (2018-2021)

مع يوفنتوس، أضاف رونالدو إلى سجله:

الدوري الإيطالي: مرتين (2018–19، 2019–20).

كأس السوبر الإيطالي: مرتين (2018، 2020).

كأس إيطاليا: مرة واحدة (2020–21).

العودة إلى مانشستر يونايتد (2021-2022)

عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في عام 2021، وسجل 24 هدفًا في جميع المسابقات خلال موسم 2021–22.

انتقال رونالدو إلى النصر السعودي (2023 - حتى الآن)

في خطوة مفاجئة، انضم رونالدو إلى نادي النصر السعودي في عام 2023، حيث يواصل تقديم أداء مميز ولكنه لم يحقق أي بطولة رسمية مع الفريق حتى الآن.

كم عدد بطولات رونالدو مع منتخب البرتغال؟

بطولة أمم أوروبا: مرة واحدة (2016).

دوري الأمم الأوروبية: مرة واحدة (2019).