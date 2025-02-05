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"فريق حمدي فتحي".. الوكرة يتعاقد مع صفقة هجومية جديدة

06:17 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    أيمن حسين لاعب منتخب العراق
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    حمدي فتحي ومحمود صابر
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    حمدي فتحي
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كتب - نهى خورشيد:

حسمت إدارة نادي الوكرة القطري والمحترف في صفوفه الدولي المصري حمدي فتحي، مساء اليوم الأربعاء التعاقد مع صفقة هجومية جديدة، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقدت إدارة الوكرة مع العراقي أيمن حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخور، إذ أعلن الحساب الرسمي للنادي القطري عبر منصة "إكس":"أبو طبر وصل.. أيمن حسين وكراوي".

وفي سياق متصل، نجحت إدارة القلعة الحمراء في وقت سابق في استعادة خدمات حمدي فتحي على سبيل الإعارة، وذلك لتمثيل الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

ويستعد الفريق الكروي بنادي الوكرة لمواجهة الدحيل، يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

ويحتل الوكرة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 17 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاءين وتلقي 7 هزائم.

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نادي الوكرة القطري حمدي فتحي صفقة هجومية جديدة أيمن حسين كأس العالم للأندية
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