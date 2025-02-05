قميص الزمالك "الممزق" يظهر في أسبوع برلين للموضة.. وجدل على السوشيال ميديا

قميص الزمالك الممزق ضمن أسبوع الموضة في برلين

كتبت-هند عواد:

أثار قميص نادي الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره ضمن أحد عروض أسبوع الموضة في برلين "برلين فاشون شو".

وظهرت عارضة أزياء في العرض ترتدي قميص الزمالك الذي ظهر ممزق من الكتف، وذلك ضمن العرض الذي قدمته العلامة التجارية "لويدر".



وتعتبر "لويدر" علامة تجارية مقرها لندن، صممتها ماري لودر، وتجمع بين الحرفية العالية واللمسات النهائية المصممة، وتعود إلى عام 2019، عندما تخرجت ماري من كلية الفنون، وفقا لموقع "Showstudio".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرت عبر الحساب الرسمي لـ"برلين فاشون شو" على موقع "إنستجرام"، وكتب أحدهم: "اللي رافع راسنا"، فيما أضاف آخر: "منور يا حبيبي".

وعلق آخر على الصورة: "عملها حسين لبيب"، وأضاف آخر: "يارب الخطيب ما يشوفها".

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