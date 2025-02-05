تغيير الموعد والمكان.. تطورات مفاجئة بشأن بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغيير موعد ومكان إقامة قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأوضح كاف في بيان له أن القرعة ستُجرى هذه المرة في العاصمة القطرية الدوحة بالشراكة مع شريك حقوق الإعلام التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بي إن سبورت، يوم الخميس 20 فبراير 2025.

وسيكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال الكرة عن مباريات ربع النهائي لكلا المسابقتين، دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأضاف بيان كاف أن قرعة كأس الكونفيدرالية الأفريقية ستقام في الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، تليها قرعة دوري أبطال أفريقيا في الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة.

وستقام مباريات ربع النهائي لكلا المسابقتين على مرحلتين، حيث من المقرر أن تقام مباريات الذهاب في دوري أبطال أفريقيا يومي 1 و2 و8 و9 أبريل، بينما من المقرر أن تقام مباريات ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يومي 2 و9 أبريل 2025.

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