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رغم رحيله.. جائزة من آينتراخت فرانكفورت إلى عمر مرموش

12:10 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    النجم المصري عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش من مباراة السيتي وتشيلسي
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (3)
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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، فوز المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، بجائزة لاعب الشهر.

ورحل عمر مرموش عن آينتراخت فرانكفورت وانضم إلى مانشستر سيتي، في منتصف يناير، وخاض مع الفريق مباراتين.

وكتب الحساب الرسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت، عبر موقع التغريدات "إكس": "مرة واحدة أخيرة، تم التصويت لعمر مرموش كلاعب الشهر، تحياتي إلى مانشستر سيتي".

ولعب عمر مرموش مباراتين مع فرانكفورت في شهر يناير قبل الرحيل عن صفوف الفريق وسجل خلالهما هدفين وصنع هدفين آخرين.

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عمر مرموش آينتراخت فرانفكورت مرموش مانشستر سيتي
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