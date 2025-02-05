رغم رحيله.. جائزة من آينتراخت فرانكفورت إلى عمر مرموش

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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، فوز المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، بجائزة لاعب الشهر.

ورحل عمر مرموش عن آينتراخت فرانكفورت وانضم إلى مانشستر سيتي، في منتصف يناير، وخاض مع الفريق مباراتين.

وكتب الحساب الرسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت، عبر موقع التغريدات "إكس": "مرة واحدة أخيرة، تم التصويت لعمر مرموش كلاعب الشهر، تحياتي إلى مانشستر سيتي".

👉 𝙤𝙣𝙚 𝙡𝙖𝙨𝙩 𝙩𝙞𝙢𝙚 - @OmarMarmoush wurde von euch zum "𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙩𝙝" Januar gewählt!



Grüße gehen raus nach Manchester 🫡



⚡️ powered by @MainovaAG #SGE pic.twitter.com/zbQ6HEzUUg — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 5, 2025

ولعب عمر مرموش مباراتين مع فرانكفورت في شهر يناير قبل الرحيل عن صفوف الفريق وسجل خلالهما هدفين وصنع هدفين آخرين.

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