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أرني سلوت يعلن غياب لاعب الفريق عن مباراة ليفربول وتوتنهام

11:51 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
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    ريان آيت نوري ترينت ألكسندر أرنولد
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كتبت-هند عواد:

يغيب ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول عن مباراة الفريق ضد توتنهام، مساء غدا الخميس، في إياب نصف نهائي كأس كاراباو، بسبب الإصابة وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي.

وتعرض ترينت ألكسندر أرنولد للإصابة خلال مباراة ليفربول وبورنموث، الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي.

وقال أرني سلوت مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سيغيب ترينت ألكسندر أرنولد عن مباراة الغد وعلينا أن نرى ما إذا كان بوسعه اللعب يوم الأحد. لكن ما نعرفه هو أنه لن يكون متاحا للعب غدا".

وعندما سُئل عن مزيد من التفاصيل حول مشكلة ألكسندر أرنولد، أضاف سلوت: "أعتقد أنكم رأيتم أنه غادر الملعب وهو يعاني من بعض الألم في ساقه، ولهذا السبب سيغيب عن المباراة غدًا، لكنه موجودا بالفعل على أرض الملعب، ليس مع الفريق ولكن مع مدرب إعادة التأهيل، لذا دعونا نرى كم من الوقت سيستغرق الأمر. لكنه لن يكون متاحًا غدًا".

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