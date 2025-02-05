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في عيد ميلاده الـ40.. إنجاز تاريخي لـ كريستيانو رونالدو في آخر 10 سنوات

11:39 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

كريستيانو رونالدو

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كتبت-هند عواد:

يحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي وريال مدريد السابق، اليوم 5 فبراير 2025، بعيد ميلاده الأربعين، مودعا حقبة الثلاثينيات.

وخلال حقبة الثلاثينيات، حقق كريستيانو رونالدو العديد من الإنجازا، بالتحديد في مسيرته التهديفية، متخطيا أقرب منافسيه بـ 40 هدفا.

وسجل كريستيانو رونالدو 460 هدفا منذ بلوغه سن الثلاثين، متفوقا على التالي:

صامويل إيتو - 420 هدفًا

تييري هنري - 411 هدفًا

ديديه دروجبا - 367 هدفًا

واين روني – 366 هدفًا

رود فان نيستلروي - 366 هدفًا

روبن فان بيرسي – 322 هدفًا

دييجو فورلان – 310 هدفًا

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كريستيانو رونالدو النصر السعودي عيد ميلاد كريستيانو رونالدو
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