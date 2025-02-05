في عيد ميلاده الـ40.. إنجاز تاريخي لـ كريستيانو رونالدو في آخر 10 سنوات
كتبت-هند عواد:
يحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي وريال مدريد السابق، اليوم 5 فبراير 2025، بعيد ميلاده الأربعين، مودعا حقبة الثلاثينيات.
وخلال حقبة الثلاثينيات، حقق كريستيانو رونالدو العديد من الإنجازا، بالتحديد في مسيرته التهديفية، متخطيا أقرب منافسيه بـ 40 هدفا.
وسجل كريستيانو رونالدو 460 هدفا منذ بلوغه سن الثلاثين، متفوقا على التالي:
صامويل إيتو - 420 هدفًا
تييري هنري - 411 هدفًا
ديديه دروجبا - 367 هدفًا
واين روني – 366 هدفًا
رود فان نيستلروي - 366 هدفًا
روبن فان بيرسي – 322 هدفًا
دييجو فورلان – 310 هدفًا
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