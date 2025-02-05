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ريال مدريد يهنئ كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ40

11:09 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
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  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (1)
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    كريستيانو رونالدو
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    احتفال كريستيانو رونالدو بكأس دوري أبطال أوروبا 2018_6
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    كريستيانو رونالدو
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    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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كتبت-هند عواد:

هنأ الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني على موقع التغريدات "إكس"، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق والنصر السعودي الحالي، بعيد ميلاده الـ40.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد، صورة كريستيانو رونالدو، وكتب: "المحبوب كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، نود أن نرسل لك أطيب التهاني بمناسبة عيد ميلادك الأربعين، كل مشجعي ريال مدريد فخورون بأسطورتك وبما تمثله في تاريخنا، يوم سعيد مع عائلتك وأحبائك".

واحتفل كريستيانو رونالدو بعيد بميلاده الـ40 اليوم 5 فبراير، وشهدت مسيرته الكروية العديد من الإنجازات، إذ أنه سجل 460 هدفا منذ أن بلغ الثلاثين من عمره.

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