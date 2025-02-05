ريال مدريد يهنئ كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ40

العثور على جثة لاعب كرة قدم كرواتي في ميناء إسباني.. ما القصة

كتبت-هند عواد:

هنأ الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني على موقع التغريدات "إكس"، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق والنصر السعودي الحالي، بعيد ميلاده الـ40.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد، صورة كريستيانو رونالدو، وكتب: "المحبوب كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، نود أن نرسل لك أطيب التهاني بمناسبة عيد ميلادك الأربعين، كل مشجعي ريال مدريد فخورون بأسطورتك وبما تمثله في تاريخنا، يوم سعيد مع عائلتك وأحبائك".

Querido @Cristiano, desde el Real Madrid, queremos mandarte una cariñosa felicitación en tu 40 cumpleaños. Todos los madridistas estamos orgullosos de tu leyenda y de lo que representas para nuestra historia. Feliz día con tu familia y tu gente querida. pic.twitter.com/CxOiNhcCNd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2025

واحتفل كريستيانو رونالدو بعيد بميلاده الـ40 اليوم 5 فبراير، وشهدت مسيرته الكروية العديد من الإنجازات، إذ أنه سجل 460 هدفا منذ أن بلغ الثلاثين من عمره.

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