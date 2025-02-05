للمرة الثانية.. مصطفى محمد يتسبب في إقالة مدرب بالدوري الفرنسي

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كتبت-هند عواد:

أطاح المصري مصطفى محمد مهاجم نادي نانت بمدربين في الدوري الفرنسي، بعدما شارك في الفوز عليه، بهدفين الفوز لفريقه.

كانت البداية بمدرب ليون بيير ساج، حينما تعادل ليون معه في الدوري الفرنسي 1-1، وسجل مصطفى محمد هدفا لفريقه، ليعلن بعدها النادي إقالة المدرب وتعيين باولو فونسيكا مدرب ميلان السابق.

وتكرر الأمر مرة ثانية، بعدما شارك مصطفى محمد بهدف فاز به نانت على مضيفه ريمس بهدفين مقابل هدف، يوم الأحد الماضي، أعلن النادي إقالة المدير الفني.

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