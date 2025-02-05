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- -
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- -
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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

02:43 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

مواعيد مباريات اليوم

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كتب - محمد عبد السلام:

رغم غياب مباريات الدوريات الخمس الكبرى، يشهد اليوم مواجهات قوية وشديدة المنافسة في لقاءات الكؤوس.

ويواجه أرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد في إياب نصف نهائي كأس كاراباو، بينما يلاقي إي سي ميلان منافسه روما في ربع نهائي كأس إيطاليا.

جدول مواعيد مباريات اليوم

موعد مباريات كأس ألمانيا - ربع النهائي

باير ليفركوزن ضد كولن - 9:45 مساء - دبي الرياضية

موعد مباريات كأس ملك أسبانيا - ربع النهائي

ليجانيس ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - SSC5 ، SSC 1

موعد مباريات كأس إيطاليا - ربع النهائي

إي سي ميلان ضد روما - 10:00 مساء - أبو ظبي بريميوم 1

موعد مباريات كأس كاراباو - نصف النهائي

نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات كأس فرنسا - دور الـ16

تولوز ضد جانجون - 9:45 مساء - بي إن سبورت 3

بريوتشين ضد نيس - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

ستراسبورج ضد أنجيه - 9:45 مساء - بي إن سبورت 2

كان ضد ديفيس كابورج - 9:45 مساء - بي إن سبورت 5

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جدول مواعيد مباريات اليوم وعد مباريات كأس ألمانيا وعد مباريات كأس ملك أسبانيا وعد مباريات كأس إيطاليا واعيد مباريات كأس فرنسا
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