العثور على جثة لاعب كرة قدم كرواتي في ميناء إسباني.. ما القصة

ركلات ترجيح ماراثونية تُقصي ليل من كأس فرنسا على يد فريق درجة ثانية.. ما

نعى أحد الأندية السويسرية لكرة القدم أحد لاعبيه بعد العثور عليه ميتا في مياه مدينة ساحلية إسبانية.

وفاة لاعب كرواتي في إسبانيا

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشرطة الإسبانية أكدت العثور على اللاعب ياكوف جيلكيتش صاحب الـ24 عاما عاما يوم الاثنين في مدينة أليكانتي الإسبانية.

الكرواتي جيلكيتش لاعبا في صفوف نادي إف سي جرينجز باكوت الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة السويسري.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما قد لعب مع الفريق في إسبانيا نهاية الأسبوع الماضي، وأشارت الصحيفة إلى إنه انضم إلى زملائه بالفريق في ملهى ليلي بمنطقة رصيف ليفانتي في أليكانتي.

وكان قد تم الإبلاغ عن اختفائه بعد تأخره في العودة إلى فندق الفريق صباح اليوم التالي.

وقال كريستيان بلازاس، المتحدث باسم الشرطة الوطنية في أليكانتي، إنه تم التعرف بشكل كامل على جثة بعد اكتشافها يوم الاثنين الماضي.

وأضاف بلازاس لوسائل إعلام إسبانية إن التحقيق قد بدأ، لكن وفاة جيلكيتش ينظر إليها حاليا على أنها حادثة، حيث يُعتقد أن لاعب كرة القدم سقط في البحر وغرق.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن الكاميرات رصدت جيلكيتش وهو يخرج متعثرا من ملهى ليلي بالقرب من الميناء، "بعد أن تناول نوعا من المشروبات الكحولية".