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موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في نصف نهائي كأس كاراباو

04:00 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

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كتب - محمد عبد السلام:

تُقام مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر على ملعب سانت جيمس بارك في إنجلترا.

وفاز فريق نيوكاسل يونايتد على أرسنال في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ويحتاج الجانرز الانتصار بنفس النتيجة أو أكثر لضمان التأهل للنهائي.

ومن يتأهل إلى المباراة النهائية سيواجه الفائز من لقاء ليفربول وتوتنهام الذي ستُقام يوم الخميس 6 فبراير الساعة 10:00 مساءً.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة على قناة بي إن سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو".

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أرسنال نيوكاسل يونايتد كأس كاراباو كأس الاتحاد الإنجليزي نصف نهائي كأس كاراباو
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