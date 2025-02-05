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موعد مباراة ميلان ضد روما في ربع نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

03:00 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

إي سي ميلان ضد روما

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كتب - محمد عبد السلام:

يترقب عشاق كرة القدم العالمية وتحديدا الإيطالية، مواجهة فريدة من نوعها عندما يلاقي إي سي ميلان نظيره روما.

موعد مباراة ميلان وروما

وتقام المباراة اليوم الأربعاء 5 فبراير، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على ملعب جوزيبي مياتزا.

وتُنقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 الناقل الحصري لبطولة كأس إيطاليا.

والفائز من تلك المباراة، سيتأهل إلى دور نصف النهائي لمواجهة الفائز من لقاء انتر إنتر ميلان ولاتسيو التي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الجاري.

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موعد مباراة ميلان وروما ميلان كأس إيطاليا روما إي سي ميلان
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