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هل جدد صلاح عقده مع ليفربول؟.. مصدر يكشف الحقيقة

12:58 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تشير إلى توصل مجلس إدارة ليفربول لاتفاق مع محمد صلاح وفان دايك من أجل تجديد عقدهما الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن قل ما يقال عبر الموافق وصفات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وصول صلاح وليفربول لاتفاق لتجديد العقد ليس صحيحا.

وأوضح المصدر أن الأخبار المنتشرة ما هي إلا تسريبات من إدارة ليفربول بسبب عدم إبرام أي صفقة خلال الانتقالات الشتوية التي انتهت يوم الإثنين الماضي 3 فبراير.

وكان قد أشار مصدر "لمصراوي" أن مجلس ليفربول قدم عرض لصلاح من أجل التجديد، لكن العرض كان ضعيفا وتم رفضه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هن

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