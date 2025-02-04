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لو الخطيب طلبه ببلاش هنوافق.. رئيس نادي الوكرة يكشف مفاوضات الزمالك لضم دالا

10:55 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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كتبت-هند عواد:

كشف خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، تفاصيل اهتمام نادي الزمالك بضم مهاجم الفريق الأنجولي جيلسون دالا، خلال الانتقالات الشتوية الخالية.

وقال رئيس نادي الوكرة في تصريحات عبر فضائية المحور: "غير صحيح ما يقال أن دالا يريد الرحيل عن نادي الوكرة القطري في الوقت الحالي واللاعب متمسكا بالبقاء، وعقده يتبقى فيه 3 مواسم بخلاف الموسم الحالي، كما أن النادي يتمسك ببقاء اللاعب".

وأضاف: "من الممكن أن يخرج جيلسون دالا معارًا لمدة 6 أشهر إذا أراد، والزمالك يريد الحصول على خدماته إعارة لمدة 6 أشهر من دون مقابل، ولا يوجد شيء من دون مقابل هذا الوقت، إلا الكابتن محمود الخطيب هو الوحيد الذي إذا أراد اللاعب ببلاش سنوافق فوراً".

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