الهلال يقسو على برسبوليس برباعية في دوري أبطال آسيا

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة الهلال وبرسبوليس التي أقيمت اليوم الثلاثاء 4 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره برسبوليس برباعية مقابل هدف على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وسجل هدف الهلال الأول مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 10، ثم أحرز الهدف الثاني جواو كانسيلو في الدقيقة 25، واختتم تهديف الهلال ياسر الدوسري بتسجيل هدفين في الدقيقة 38 والدقيقة 1+45.

وسجل هدف برسبوليس الوحيد اللاعب جيورجي من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، يتصدر فريق الهلال مجموعة "منطقة الغرب" برصيد 19 نقطة، متساويًا مع فريق الأهلي السعودي الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط، بينما توقف رصيد برسبوليس عند النقطة 6 محتلا المركز التاسع.