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إصابة أحدهم.. تفاصيل إطلاق نار على مشجعي الإتحاد الليبي (فيديو)

08:51 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

نادي الاتحاد الليبي

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كتبت-هند عواد:

أصدر نادي الاتحاد الليبي الذي يضم في صفوفه المصري محمود كهربا، بيانا رسميا يدين فيه إطلاق النار الحي على مشجعيه، أثناء مباراة الفريق ضد المجد بالدوري الليبي.

وقال بيان الاتحاد: "إدارة وجماهير نادي الاتحاد تدين وتستنكر قيام أفراد قوة التدخل والسيطرة بإطلاق النار الحي على المشجعين العزل أثناء تشجيعهم لفريقهم بالمباراة، وإصابة مشجع إصابة خطيرة دخل على إثرها العناية الفائقة".

وأضاف: "ومن خلال هذا البيان نتقدم للسيد المستشار النائب العام ووزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين وإيفاء كل ذي حق حقه وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم .إدارة وجماهير نادي الاتحاد".

بيان من نادي الاتحاد الليبي بشأن إطلاق النار على مشجعيه

ونشرت صحيفة العنوان الليبية، مقطع فيديو للواقعة، وكتبت: "اعتداء مسلحي داخلية الدبيبة على مشجعي نادي الاتحاد بملعب الخمس وإصابة أحد المشجعين إصابة خطيرة بطلقة في الصدر نقل على إثرها إلى العناية الفائقة".

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