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صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا

08:30 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    محمد صلاح (2)
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    هاري كين
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    هاري كين
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    إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 46 مليون دولار
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    إيرلينج هالاند (السيتي) - 46 مليون دولار
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كتب - محمد القرش:

اشتعلت المنافسة في قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبرى بعد مرور نصف موسم 2024/25، حيث يتنافس 5 لاعبين على لقب الحذاء الذهبي الأوروبي.

ويتصدر الجناح المصري، محمد صلاح، قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبرى، ويلاحقه هاري كين لاعب بايرن ميونخ وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بالتساوي في عدد الأهداف.

قائمة هدافي الدوريات الـ5 الكبرى

1. محمد صلاح (ليفربول) - 21 هدفا

2. هاري كين (بايرن ميونخ) - 19 هدفا

3. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 19 هدفا

4. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 18 هدفا

5. ألسكندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 17 هدفا

يُذكر أن الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هي: الإنجليزي، الإسباني، الألماني، والإيطالي، والفرنسي.

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