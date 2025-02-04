مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بيراميدز

3 0
17:30

المنصورة

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

خيتافي

كأس فرنسا

لو مان

- -
22:10

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

حساب الدوري الإنجليزي ينشر صورة جماهير وادي دجلة.. ما القصة؟

07:57 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مرموش رفقة أصدقائه (9)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش مع ناشئين وادي دجلة
  • عرض 9 صورة
    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (3)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش بقميص وادي دجلة 1
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش بقميص وادي دجلة
  • عرض 9 صورة
    فريق ناشئين وادي دجلة تواجد معهم مرموش
  • عرض 9 صورة
    المدرب متولي طلبه ومرموش (2)
  • عرض 9 صورة
    فريق ناشئين وادي دجلة به مرموش تحت قيادة ياسر أبو مسلم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

احتفل الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بظهور صورة عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، في مدرجات وادي دجلة.

وكانت جماهير وادي دجلة رفعت لافتة كبيرة لعمر مرموش داخل مدرجات ستاد السلام، أثناء مباراتهم مع طنطا في دوري المحترفين، كتب عليها باللغة الإنجليزية: "proud".

ونشر حساب الدوري الإنجليزي صورة هذه اللافتة مع أطفال من ناشئين وادي دجلة يرتدون قميص يحمل صورة قناع مرموش، وعلق: "نجم الحاضر وقدوة المستقبل".

وبدأ عمر مرموش مسيرته في صفوف نادي وادي دجلة، قبل أن تبدأ رحلته في الملاعب الأوروبية.

اقرأ أيضًا:

احتفال مثير للجدل لكهربا بهدفه الأول مع الاتحاد الليبي

مرموش بينهم.. أبرز 10 صفقات لأندية الدوري الإنجليزي في الانتقالات الشتوية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش عمر مرموش مدرجات وادي دجلة مرموش لاعب مانشستر سيتي الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا

إعلان

إعلان

عاجل - المركزي يرفع سعر الفائدة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟
بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات