حساب الدوري الإنجليزي ينشر صورة جماهير وادي دجلة.. ما القصة؟

مرموش بينهم.. أبرز 10 صفقات لأندية الدوري الإنجليزي في الانتقالات الشتوية

احتفال مثير للجدل لكهربا بهدفه الأول مع الاتحاد الليبي

كتبت-هند عواد:

احتفل الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بظهور صورة عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، في مدرجات وادي دجلة.

وكانت جماهير وادي دجلة رفعت لافتة كبيرة لعمر مرموش داخل مدرجات ستاد السلام، أثناء مباراتهم مع طنطا في دوري المحترفين، كتب عليها باللغة الإنجليزية: "proud".

ونشر حساب الدوري الإنجليزي صورة هذه اللافتة مع أطفال من ناشئين وادي دجلة يرتدون قميص يحمل صورة قناع مرموش، وعلق: "نجم الحاضر وقدوة المستقبل".

وبدأ عمر مرموش مسيرته في صفوف نادي وادي دجلة، قبل أن تبدأ رحلته في الملاعب الأوروبية.

اقرأ أيضًا:

احتفال مثير للجدل لكهربا بهدفه الأول مع الاتحاد الليبي

مرموش بينهم.. أبرز 10 صفقات لأندية الدوري الإنجليزي في الانتقالات الشتوية