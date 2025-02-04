احتفال مثير للجدل لكهربا بهدفه الأول مع الاتحاد الليبي

كتبت-هند عواد:

ساهم محمود كهربا لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد الليبي، في تعادل فريقه الجديد مع المجد، في الظهور الأول له.

وسجل محمود كهربا هدف فريقه الوحيد في المباراة، بعدما حصل على ركلة جزاء سددها أعلى الزاوية اليسرى لحارس المجد.

واحتفل كهربا بهدفه الأول بقميص الاتحاد الليبي، بطريقة مثيرة للجدل، إذ أنه وضع يده تحت رأسه المائلة "كأنه نائما"، وهذا الاحتفال الشهير لرامي ربيعة مدافع الأهلي في مباراة الزمالك بالسوبر الأفريقي، والتي انتهت بتتويج الأبيض باللقب.

جدير بالذكر أن آخر ركلة جزاء سددها محمود كهربا، كانت مع الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال، لكنه أهدرها ليودع الأهلي البطولة.