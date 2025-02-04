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مرموش بينهم.. أبرز 10 صفقات لأندية الدوري الإنجليزي في الانتقالات الشتوية

06:23 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    مرموش لاعب السيتي
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    بن تشيلويل
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    اسينسيو
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    جواو فيليكس
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    إيفان فيرجسون
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    ماتياس تيل
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    عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي
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    عمر مرموش (3)
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    عمر مرموش (6)
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كتب - محمد القرش:

أغلقت نافذة الانتقالات الشتوية للدوري الإنجليزي، والتي بدأت من اليوم الأول من شهر يناير بالعام الجديد 2025.

وكانت صفقة انتقال المهاجم المصري، عمر مرموش، إلى مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت، من أبرز انتقالات الشتاء بالدوري الإنجليزي.

وتعاقد نادي أستون فيلا مع الثنائي، ماركوس راشفورد وماركو أسينسيو، في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.

أبرز 10 صفقات شتوية بالدوري الإنجليزي

1. عمر مرموش - فرانكفورت:مانشستر سيتي - انتقال دائم

2. ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد:أستون فيلا - إعارة

3. نيكو جونزاليس - بورتو:مانشستر سيتي - انتقال دائم

4. بن تشيلويل - تشيلسي:كريستال بالاس - إعارة

5. ماركو أسينسيو - باريس:أستون فيلا - إعارة

6. جواو فيليكس - تشيلسي:ميلان - إعارة

7. فيرجسون - برايتون:وست هام - إعارة

8. ديساسي - تشيلسي:أستون فيلا - إعارة

9. ماتيس تيل - بايرن ميونخ:توتنهام - إعارة

10. عبد القادر - لانس: مانشستر سيتي - انتقال دائم

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