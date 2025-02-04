كهربا يسجل هدف تقدم الاتحاد في مرمى المجد (فيديو)

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احتفال مثير للجدل لكهربا بهدفه الأول مع الاتحاد الليبي

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الاتحاد والمجد التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الدوري الليبي الممتاز.

وسجل اللاعب السابق للأهلي المصري، محمود عبد المنعم كهربا، هدف تقدم الاتحاد على المجد في الدقيقة 66 من علامة الجزاء.

وتعد هذه هي المباراة الأولى للاعب المصري مع الفريق الليبي بعد انضمامه منذ أسابيع قليلة.

وانتقل كهربا إلى الاتحاد الليبي يوم 19 يناير 2025 قادما من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في صفقة بلغت قيمتها 122 ألف يورو.

كهربا سجل ركلة جزاء مع الاتحاد الليبي واستفز حارس الخصم 😂 pic.twitter.com/aMu8PAXwWe — Omar Shaker (@TheOmarShaker) February 4, 2025

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