كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول التشكيلة المثالية للجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد تألقه في الجولة الأخيرة أمام بورنموث.

وكشف موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية للجولة 24 من "البريميرليج".

وشهدت التشكيلة المثالية سيطرة لاعبو نوتنجهام فورست بتواجد 5 لاعبين بعدما حققوا فوزاً كاسحًا على برايتون بسباعية نظيفة وهم وود، سيلس، ويليامز، جيبس وإيلانجا،

وتواجد صلاح بعدما قاد فريقه للفوز بتسجيل ثنائية أمام بورنموث في المباراة التي انتهت بهدفين دون مقابل.

وأصبح محمد صلاح بعد هدفيه بمرمى بورنموث أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفا أو أكثر ويصنع 10 أهداف أو أكثر في موسم واحد بالمسابقة بعد بلوغه 30 عامًا، كما رفع صاحب الـ32 رصيده إلى 21 هدفًا في الدوري هذا الموسم، معززًا صدارته لقائمة الهدافين.

التشكيلة المثالية للجولة 24 في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حارس مرمى - سيلس من نوتنجهام (8.08)

مدافع - لكروا من كريستال بالاس (8.61)

مدافع - ريتشارد من كريستال بالاس (8.03)

مدافع - تاركوفسكي من إيفرتون (8.03)

وسط - ويليامز من نوتنطهام (9.17)

وسط - جيبس من نوتنجهام (8.84)

وسط - بارتي من أرسنال (8.57)

وسط - صلاح من ليفربول (8.66)

مهاجم - إيلانجا من نوتنجهام (9.91)

مهاجم - وود من نوتنجهام (9.54)

مهاجم - هافرتز من أرسنال (8.78)

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