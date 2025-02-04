كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة ويدق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبواب عامه الـ40، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية المليئة بالنجاح والشهرة.

ونجح رونالدو في ختام عامه الـ39 بأفضل صورة، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على الوصل الإماراتي بدوري أبطال أسيا.

أرقام رونالدو مع النصر

كريستيانو قد انضم لصفوف النصر السعودي في الانتقالات الشتوية بموسم 2022/2023، حيث كانت ضربة مدوية في موسم الانتقالات، وسجل هدفه الأول بقميص العالمي في 3 فبراير 2023 أمام الفتح من ركلة جزاء، ليبدأ مسيرته التهديفية في رحلته الجديدة.

وحتى كتابة هذه السطور، خاض رونالدو بقميص النصر 95 مباراة بجميع المسابقات، وبواقع 64 في الدوري السعودي، 7 في كأس الملك، 4 في كأس السوبر السعودي، 13 في دوري أبطال أسيا و6 في البطولة العربية، ولقاء وحيد بتصفيات دوري أبطال أسيا.

أرقام رونالدو مع النصر في موسم 2024/25

النجم البرتغالي شارك خلال الموسم الجاري 2024/25 بقميص النصر بـ 25 مباراة سجل خلالها 23 هدفاً وصنع 4 لزملائه.

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