مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بيراميدز

0 0
17:30

المنصورة

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

خيتافي

كأس فرنسا

لو مان

- -
22:10

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

قبل عيد ميلاده الـ40.. كم هدف سجله رونالدو مع النصر؟

05:10 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 8 صورة
    النصر السعودي والهلال
  • عرض 8 صورة
    حفل تقديم رونالدو لاعباً في النصر السعودي
  • عرض 8 صورة
    حفل تقديم رونالدو لاعباً في النصر السعودي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة ويدق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبواب عامه الـ40، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية المليئة بالنجاح والشهرة.

ونجح رونالدو في ختام عامه الـ39 بأفضل صورة، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على الوصل الإماراتي بدوري أبطال أسيا.

أرقام رونالدو مع النصر

كريستيانو قد انضم لصفوف النصر السعودي في الانتقالات الشتوية بموسم 2022/2023، حيث كانت ضربة مدوية في موسم الانتقالات، وسجل هدفه الأول بقميص العالمي في 3 فبراير 2023 أمام الفتح من ركلة جزاء، ليبدأ مسيرته التهديفية في رحلته الجديدة.

وحتى كتابة هذه السطور، خاض رونالدو بقميص النصر 95 مباراة بجميع المسابقات، وبواقع 64 في الدوري السعودي، 7 في كأس الملك، 4 في كأس السوبر السعودي، 13 في دوري أبطال أسيا و6 في البطولة العربية، ولقاء وحيد بتصفيات دوري أبطال أسيا.

أرقام رونالدو مع النصر في موسم 2024/25

النجم البرتغالي شارك خلال الموسم الجاري 2024/25 بقميص النصر بـ 25 مباراة سجل خلالها 23 هدفاً وصنع 4 لزملائه.

اقرأ أيضًا:

"رحل بسببه عن الاتحاد".. عبدالرحمن جبنة يكشف لمصراوي موقفه بعد تعاقد غزل المحلة مع بابا فاسيليو

"مرموش بينهم".. أغلى 5 صفقات شتوية بعد غلق الميركاتو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو أرقام رونالدو مع النصر أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر النصر السعودي الدوري السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"5 لاعبين من فريق واحد وصلاح".. التشكيلة المثالية للجولة 24 من الدوري الإنجليزي

إعلان

إعلان

هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟
بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات