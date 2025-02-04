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"مرموش بينهم".. أغلى 5 صفقات شتوية بعد غلق الميركاتو

04:55 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (3)
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    عمر مرموش من مباراة السيتي وتشيلسي
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (2)
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
  • عرض 23 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (3)
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش لاعب مان سيتي
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 23 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي
  • عرض 23 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (5)
  • عرض 23 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (6)
  • عرض 23 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (1)
  • عرض 23 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (4)
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كتب- محمد عبدالهادي:

في الساعات الأخيرة من مساء أمس الإثنين، أغلق رسميًا باب الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية، والتي شهدت نشاطًا ملحوظًا للعديد من الأندية التي عززت صفوفها للنصف الأخر من الموسم.

ولعل الصفقة الأبرز في الميركاتو الشتوي كانت بانضمام عمر مرموش إلي صفوف مانشستر سيتي، إلا أنه لم يكن اللاعب الأغلى بالانتقالات الشتوية الجارية.

ما هى أغلى 5 صفقات في الانتقالات الشتوية؟

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بالإحصائيات، فأن ترتيب أغلى 5 صفقات شهدتها انتقالات يناير كانت كالتالي:

صفقة جون دوران لنادي النصر

تصدر المهاجم الكولومبي جون دوران القائمة بعدما انتقل من صفوف أستون فيلا الإنجليزي إلى النصر السعودي مقابل 77 مليون يورو.

صفقة مرموش لنادي مانشستر سيتي

تواجد عمر مرموش المنتقل لصفوف مانشستر سيتي في المركز الثاني بعدما بلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو.

وتواجد المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في المركز الثالث بالترتيب، بعدما انتقل من صفوف نابولي الإيطالي لنادي باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو.

وجاء الإسباني نيكو جونزاليس في المركز الرابع، حيث وقع عقود انضمامه إلى مانشستر سيتي قبل غلق الميركاتو من بورتو مقابل 60 مليون يورو.

وفي المركز الخامس ضمن الصفقات الأغلى في العالم بالانتقالات الشتوية، تواجد لاعب الوسط الهولندي تشافي سيمونز، الذي انتقل لصفوف لايبزيج الألماني قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو.

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