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بعد غلق القيد.. مانشستر سيتي الأكثر انفاقًا بالميركاتو الشتوي

01:08 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    عمر مرموش لاعب مان سيتي
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    لاعب منتخب مصر ومانشستر سيتي عمر مرموش
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (1)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (6)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (5)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (3)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (4)
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (1)
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    عمر مرموش من مباراة السيتي وتشيلسي
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (3)
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    عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي
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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر فريق مانشستر سيتي، قائمة الأندية الأكثر انفاقًا في الميركاتو الشتوي بقيمة تجاوزت الـ200 مليون يورو، حيث كان الثالث من فبراير الجاري هو اليوم الأخير للقيد.

ما هي صفقات مانشستر سيتي؟

نجح السيتي في إبرام 4 صفقات قوية بالانتقالات الشتوية الأخيرة، بحثًا عن انتشاله من سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها منذ بداية الموسم.

وكانت بداية صفقات مانشستر سيتي بضم المدافع فيتور ريس من صفوف بالميراس البرازيلي مقابل 37 مليون يورو ثم تعاقد مع المدافع الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف، و دفع النادي 40 مليون يورو لشرائه من لانس الفرنسي.

وجاءت الصفقة الثالثة والأبرز للسيتي، التعاقد مع المصري عمر مرموش قادمًا من آينتراخت فرانفكورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.

وفي اليوم الأخير من الميركاتو تعاقد السيتي مع الإسباني نيكو جونزاليس في صفقة كلفت ما يقرب من 60 مليون يورو؛ لتعويض غياب مواطنه رودري، الذي يغيب حتى نهاية الموسم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وبحساب إجمالي التعاقدات التي أبرمها مانشستر في الميركاتو الشتوي، تكبدت خزائن السيتي ما يصل مجموعه 212 مليون يورو على الصفقات الشتوية، ليكون أكثر الأندية انفاقًا خلال انتقالات يناير.

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