بحضور فينجر والخبير التحكيمي.. اتحاد الكرة يبدأ خطة تطوير الكرة المصرية

كتب- محمد خيري:

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم من اليوم الثلاثاء، أسبوعا مكثفًا من ورش العمل تحت إشراف مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لوضع لبنة التطوير الشامل على جميع المستويات، بالكرة المصرية، أبرزها التطوير الفني والإداري، ومنظومة التحكيم المصري.

وكشف الاتحاد في بيان له أنه يستضيف لهذا الغرض كوكبة من أبرز خبراء ونجوم كرة القدم في العالم، في مقدمتهم الفرنسي أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والسويسري ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، وأنطونيو بافلو مسؤول التطوير بالفيفا وأوسكار لوبيز المحاضر الدولي في التحكيم.

وأضاف بيان الاتحاد أن هذا يأتي في إطار استراتيجية تطوير كرة القدم المصرية، بقيادة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، حيث يستثمر الاتحاد علاقاته المتميزة بمسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من خلال مجموعة من البرامج والبروتوكولات لتحقيق هذا الهدف.

ومن المقرر أن يستقبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية يوم الجمعة المقبل، والذي يحاضر بورشة العمل باتحاد الكرة لاكتشاف وتطوير المواهب، من خلال مشروع "أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين" الذي يبدأه اتحاد الكرة تحت رعاية وإشراف "فيفا".

وتبدأ فعاليات ورشة عمل اكتشاف وتطوير المواهب اليوم الثلاثاء، ضمن المشروع الذي يهدف لتجهيز كوادر وطنية لاكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات المصرية، ويستهدف كل مدن وقرى مصر.كما يستقبل أبو ريدة يوم السبت المقبل ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام بـ "فيفا"، تزامنا مع انطلاق ورشة تطوير الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي يحضر بوساكا فعالياتها، إلى جانب المحاضر الدولي أوسكار لوبيز.

واستقبل أبو ريدة صباح اليوم انطونيو بافلو بحضور مصطفى عزام المدير التنفيذي وعلاء نبيل المدير الفني وذلك قبل انطلاق ورشة العمل التي انطلقت بعنوان تنمية المواهب.