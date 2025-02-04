كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن كواليس اتفاق بين مصطفى محمد ورئيس نادي نانت الفرنسي للاستمرار بصفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر موقع livefoot الفرنسي مساء أمس الإثنين رئيس نادي نانت قد عقد اتفاقًا مع مصطفى محمد على البقاء مع الفريق لمساعدته للبقاء بالدوري الفرنسي على أن يغادر بالصيف المقبل بمقابل مادي "معقول" بحسب ما وصفه التقرير بعدما كان يطلب النادي الفرنسي مقابل مادي أكثر من 10 ملايين يورو لرحيل اللاعب بالانتقالات الشتوية.

ورفض مصطفى محمد، بحسب التقرير ذاته، عرضاً من نادي الزمالك لضمه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ولكن اللاعب يريد الاستمرار في أوروبا.

عروض مصطفى محمد في أوروبا

موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أوضح عبر تقرير له مساء السبت الماضي، أن مهاجم نانت تلقى عروضًا من أندية لانس الفرنسي، باناثينيكوس اليوناني وليجانيس الإسباني ولكن رفضت إدارة نانت قرار رحيله.

أرقام مصطفى محمد مع نانت

اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 6 مليون يورو كان قد انضم لصفوف نانت في موسم 22/23 على سبيل الإعارة من نادي جالاتا سراي التركي قبل أن يقرر النادي الفرنسي تفعيل بند الشراء بالعقد بعد انتهاء فترة الإعارة.

وشارك اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع نانت في عام 2027 بقميص ناديه الفرنسي منذ انضمامه بـ 99 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 8 لزملائه.

موعد غلق باب الانتقالات الشتوية بالدوري الفرنسي

يذكر أن فترة القيد بالانتقالات الشتوية قد انطلقت في الدوري الفرنسي مع بداية العام الجديد واستمرت حتى نهاية يوم أمس الإثنين الموافق 3 فبراير.

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